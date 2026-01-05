Memur maaş zammı belli oldu: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Milyonların beklediği 2026 yılının ilk altı aylık memur ve emekli zam oranı, TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşti. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve seyyanen artışla birlikte; öğretmen, polis, hemşire ve doktor başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin yeni maaşları kuruşu kuruşuna belli oldu. İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...
Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
NE KADAR ZAM YAPILDI?
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.