Memur maaşları ne kadar olacak? Hangi memur ne kadar alacak? İşte zamlı memur maaşlarında 3 senaryo

Memurlar 2026 ve 2027 yılları için alacakları zam oranını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zammını belirleyecek olan toplu sözleşme sürecinden uzlaşma çıkmadı. Zam kararını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek. Kurul, hükümetin son teklifini ilan etmesi durumunda enflasyonda gerçekleşebilecek 3 senaryoya göre memur zammı hesabı da değişecek. İşte Hükümetin son teklifine göre 3 senaryoda zamlı memur maaşları...

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranında uzlaşma sağlanamadı. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranı Hakem Kurulu'nun kararıyla belirlenecek.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ NE?

Hükümetin son teklifi 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7 oldu. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 31 Ağustos'a kadar nihai zam oranını duyuracak. Peki son teklifin uygulanması durumunda enflasyonda gerçekleşebilecek 3 senaryoda memurların maaşları ne kadar olacak? Cnbc'e-'deki haberde yer alan hesaplamaya 1000 TL'lik taban aylığı teklifi eklenmedi.

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olarak açıkladı. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimaline göre zam hesabı şu şekilde:

