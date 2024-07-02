Memur, polis, öğretmen, hemşirenin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zamlı maaş listesi

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı.