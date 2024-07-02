Memur, polis, öğretmen, hemşirenin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zamlı maaş listesi
Memur ve emekli maaşı temmuz zam oranı, yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alacak. Üniversite mezunu memur, polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktorun yeni zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek olası zamlı maaşlar...
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı.
Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında netleşmeye başladı. İşte kalem kalem olası zam oranları...
MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLUYOR
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Milyonlarca memur ve emekli şimdi gözünü Haziran ayı enflasyonuna çevirdi.
Enflasyon yılın ilk 5 ayında yüzde 22,72 olarak gerçekleşti..
Gelecek olan Haziran verisine göre, alınacak zam oranı da netleşecek..