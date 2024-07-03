Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Hem memurların, hem emeklilerin zam oranı bugün belli oluyor.
Milyonlarca memur ve emekli enflasyon rakamını bekliyor. Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak.
Rakamların belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek.
EMEKLİLERİN ZAM ORANI KAÇ OLACAK?
Yılın ilk 5 ayında enflasyon toplamı 22,72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da duyurulacak aylık enflasyon tutarı bu orana eklenecek.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda oluşan enflasyonun tamamını alacaklar. Ememklilerin yüzde 25 civarı zam alması bekleniyor.