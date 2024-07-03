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  4. Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar...

Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Hem memurların, hem emeklilerin zam oranı bugün belli oluyor.

Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar... - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emekli enflasyon rakamını bekliyor. Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak.

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Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar... - Sayfa 2

Rakamların belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek.

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Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar... - Sayfa 3

EMEKLİLERİN ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

Yılın ilk 5 ayında enflasyon toplamı 22,72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da duyurulacak aylık enflasyon tutarı bu orana eklenecek.

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Memur ve emekli için kritik gün: Ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlar... - Sayfa 4

SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda oluşan enflasyonun tamamını alacaklar. Ememklilerin yüzde 25 civarı zam alması bekleniyor.

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