Memur ve emekli için kritik gün: Zam oranı belli oluyor! En düşük emekli maaşı için tahmin
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayındaki maaş artışı için geri sayım başladı. Temmuz'daki maaş artış oranını belirleyecek 2 enflasyon verisinden biri bugün açıklanıyor. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı, memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Tmmuz'daki maaş zam oranlarına çevrildi. İlk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanacak Mayıs enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak.
Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam oranları da daha net ortaya çıkacak.
Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine dayanarak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olması öngörülüyor. Ancak memur ve memur emeklisi için bu oranın yüzde 19,5 ile yüzde 20,5 arasında olabileceği ve yuvarlak olarak yüzde 20'lik bir zam yapılmasının kuvvetle muhtemel olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin liraya tamamlanmıştı. Bu uygulamanın devam etmesi halinde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkması bekleniyor.