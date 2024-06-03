Memur ve emekli için kritik gün: Zam oranı belli oluyor! En düşük emekli maaşı için tahmin

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin liraya tamamlanmıştı. Bu uygulamanın devam etmesi halinde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkması bekleniyor.