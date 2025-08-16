Memur ve emekli istediği zammı alabilecek mi? Hakem Kurulu memurun derdine deva karar verebilir mi?
Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Memur sendikaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak taban aylığa bin TL zam teklif edildi. Peki memur ve emekli istediği zammı alabilecek mi? Hakem Kurulu, memurun derdine deva olacak karar verebilir mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili merak edilenleri yazdı.
"6,5 milyona varan kamu görevlileri ve emeklileri adına toplu pazarlık masasına oturan yetkili sendika Memur-Sen teklifi ile hükûmetin teklifi arasında büyük bir uçurum söz konusu. Aslında bu durum ilk defa ortaya çıkmamıştır. Önceki toplu sözleşme dönemlerinde de aynı süreçler yansımıştır" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadelere yer verdi:
"2023 yılında işçi sendikaları bir araya gelerek hemen hemen her istediklerini almışlardı. Buna karşın kamu görevlileri ve emeklileri adına hareket eden Memur-Sen 2024-2025 dönemi için yine yüksek oranda güncelleme talep etmesine rağmen süreç yine memurlar özellikle de memur emeklileri aleyhine neticelenmiştir. Öyle ki 2024/Temmuz’dan itibaren 3 dönem peş peşe TÜİK’in açıkladığı enflasyonun bile altında güncelleme ile karşı karşıya kalınmıştır.
AYNI SENARYO MU GERÇEKLEŞECEK?
Bu sene de devam eden 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde senaryo bire bir aynen gerçekleşecek gibi duruyor.
Zira aynı şeyleri yapıp farklı sonuç elde edilemeyeceği aşikâr.