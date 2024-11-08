Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44 seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zamda hesaplar değişti. Peki memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte kasım ayı itibarıyla memur ve emeklilerin zam hesabında son durum...
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin ardından zam oranları da büyük oranda netleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 12,06 oldu.
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