  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44 seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zamda hesaplar değişti. Peki memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte kasım ayı itibarıyla memur ve emeklilerin zam hesabında son durum...

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında yapılacak maaş zammını merak ediyor.

1 | 13
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum - Sayfa 2

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin ardından zam oranları da büyük oranda netleşti.

2 | 13
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum - Sayfa 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 12,06 oldu.

3 | 13
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum - Sayfa 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu kapsamdaki emeklilerin 2024 yılının ikinci yarısı için alacağı zam şimdiden yüzde 12,06 oldu.

İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.

4 | 13