Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı zam hesabında son durum

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu kapsamdaki emeklilerin 2024 yılının ikinci yarısı için alacağı zam şimdiden yüzde 12,06 oldu.

İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.