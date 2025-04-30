Memur ve emekli maaş zammı temmuz hesaplaması: Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam
Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam için enflasyon rakamları dikkatle takip ediliyor. Gözler şimdi 5 Mayıs’ta açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisine çevrildi. Peki, Nisan enflasyonu için beklentiler ne yönde? Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam gelebilir? İşte detaylar...
20 milyonu aşkın memur ve emekli, Temmuz ayında alacakları zam için heyecanla bekliyor. Zam oranının enflasyona bağlı olarak belirlenecek olması nedeniyle, enflasyon verileri büyük bir dikkatle izleniyor. Gözler, 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek ve bu oran doğrudan kök aylıklara yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı ise memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Temmuz zammına ek olarak ödenecek farkı belirleyecek.
Şu ana kadar 6 aylık enflasyon verilerinin 3'ü açıklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, Ocak-Mart dönemi enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 oranında bir artış yapılırken, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 3.83'lük enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.02'ye yükseldi. Geriye kalan 3 aylık enflasyon verisi ise 5 Mayıs'ta açıklanacak Nisan verisiyle birlikte netleşecek ve zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.