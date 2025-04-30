Memur ve emekli maaş zammı temmuz hesaplaması: Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam

Şu ana kadar 6 aylık enflasyon verilerinin 3'ü açıklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, Ocak-Mart dönemi enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 oranında bir artış yapılırken, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 3.83'lük enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.02'ye yükseldi. Geriye kalan 3 aylık enflasyon verisi ise 5 Mayıs'ta açıklanacak Nisan verisiyle birlikte netleşecek ve zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.