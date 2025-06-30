Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar
Memur ve emekli maaş zammı beklentileri Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 6 aylık enflasyon farkı tahminlerini ortaya koydu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Bu enflasyon farkına göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları nasıl şekillenecek? İşte Temmuz 2025 zamları için son durum ve maaş hesaplamaları...
6 aylık enflasyon farkı, çalışan memurlar ile SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ait zam oranları netlik kazanacak. Böylece en düşük memur ve emekli maaşları da kesinleşmiş olacak.
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon toplamına göre zam alırken; memur maaşlarına ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5’lik ek zam uygulanacak. Bu kapsamda, memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları 2025 Temmuz ayında belirginleşecek.