Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar

6 aylık enflasyon farkı, çalışan memurlar ile SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ait zam oranları netlik kazanacak. Böylece en düşük memur ve emekli maaşları da kesinleşmiş olacak.