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  4. Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar

Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar

Memur ve emekli maaş zammı beklentileri Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 6 aylık enflasyon farkı tahminlerini ortaya koydu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Bu enflasyon farkına göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları nasıl şekillenecek? İşte Temmuz 2025 zamları için son durum ve maaş hesaplamaları...

Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar - Sayfa 1

6 aylık enflasyon farkı, çalışan memurlar ile SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ait zam oranları netlik kazanacak. Böylece en düşük memur ve emekli maaşları da kesinleşmiş olacak.

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Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar - Sayfa 2

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon toplamına göre zam alırken; memur maaşlarına ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5’lik ek zam uygulanacak. Bu kapsamda, memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları 2025 Temmuz ayında belirginleşecek.

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Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar - Sayfa 3

İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları

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Memur ve emekli maaşları temmuz'da ne kadar artacak? Zam oranı hesaplandı: İşte beklenen rakamlar - Sayfa 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKI 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

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