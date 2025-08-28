Memur ve emekli maaşlarına 2 yıllık zam oranları kesinleşti: İşte 2026-2027 maaş hesabı

Ancak kararla birlikte önemli bir güvence daha verildi: Belirlenen bu artış oranları, enflasyon farkı korumasının altında kalacak. Yani, enflasyon oranı yapılan zammın üzerinde gerçekleşirse, aradaki fark maaşlara ek olarak yansıtılacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre bu durum, memur ve emeklileri, yüksek enflasyon karşısında gelir kaybına karşı bir nebze olsun koruyacak bir mekanizma sağlıyor.