Memur ve emekli maaşlarına 2 yıllık zam oranları kesinleşti: İşte 2026-2027 maaş hesabı
Milyonlarca memur ve emekli için önümüzdeki iki yıla ilişkin zam oranları kesinleşirken, asıl sürpriz ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yaşanacak. Resmi olarak açıklanan %11'lik artış, yılbaşında yapılacak enflasyon farkı zammıyla birlikte fiilen %17 seviyelerine ulaşacak. Bu beklenen artış, en düşük memur maaşını 60 bin lira civarına taşıyacak. Söz konusu düzenleme, yüksek enflasyon karşısında memur ve emeklilerin alım gücünü bir nebze olsun korumayı hedefliyor. İşte ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artışa dair hesaplamalar ve beklenen tablo...
Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar anlaşamayınca, nihai karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı. Kurul, hükümetin teklifini büyük oranda koruyan bir karara imza attı.
Buna göre;
2026 yılı için öngörülen zam oranı %11+7 olarak korundu.
2027 yılı teklifinde ise 1 puanlık artışa gidilerek, %5+4 olarak belirlendi.
Ancak kararla birlikte önemli bir güvence daha verildi: Belirlenen bu artış oranları, enflasyon farkı korumasının altında kalacak. Yani, enflasyon oranı yapılan zammın üzerinde gerçekleşirse, aradaki fark maaşlara ek olarak yansıtılacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre bu durum, memur ve emeklileri, yüksek enflasyon karşısında gelir kaybına karşı bir nebze olsun koruyacak bir mekanizma sağlıyor.
HANGİ PERSONELİ KAPSIYOR?
Kararlar; mühendis, mimar, tekniker, teknisyen gibi teknik personelin yanı sıra sağlık çalışanları (hemşire, ebe, veteriner hekim), avukatlar, şef, amir, müdür yardımcıları, müdürler ve ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler ile genel idare sınıfındaki personeli kapsıyor. Aynı oranlar emekli memurların maaşlarına da uygulanacak.