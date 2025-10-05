  1. Ekonomim
  4. Memur ve emekli maaşlarında değişiklik! SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan kritik maaş açıklaması

Milyonlarca çalışan, emekli, memur ve memur emeklisi, maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Maaş artışlarında belirleyici olan enflasyon rakamları ise açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu rakamlar doğrultusunda memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak artış oranlarını hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında netleşecek olan çalışan, emekli, memur ve memur emeklisi maaş zamları, bu enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Tgrthaber.com'a konuyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Eylül ayı enflasyonunun açıklanan %3,23’lük aylık oranıyla beklentilerin üzerinde kaldığını belirtti. Karakaş, İstanbul Ticaret Odası’nın verisi olan %3,19’un bile üzerine çıkan TÜİK rakamının sürpriz olduğunu ifade etti.

"YÜZDE 30 PSİKOLOJİK SINIR"

Açıklanan enflasyonun maaş ve zam hesaplarını etkilediğine dikkat çeken Karakaş, enflasyonla mücadelede %30’un psikolojik bir sınır olduğunu söyledi ve yıl sonunda enflasyonun bu seviyenin altında kalmasını beklediğini vurguladı.

