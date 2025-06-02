Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Kritik veri yarın açıklanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen 5. enflasyon verisi de netleşmiş olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren 2025 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Açıklanacak bu enflasyon verisi, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının hesaplanmasında kritik bir rol oynayacak. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı, büyük ölçüde bu veriyle netlik kazanacak.
Tahminlere göre, mayıs enflasyonunun yaklaşık yüzde 2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veri, temmuz ayında yapılacak maaş zamları açısından belirleyici olacak.
ŞU ANA KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ
Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları şu şekilde:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00