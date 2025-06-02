Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Kritik veri yarın açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren 2025 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Açıklanacak bu enflasyon verisi, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının hesaplanmasında kritik bir rol oynayacak. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı, büyük ölçüde bu veriyle netlik kazanacak.