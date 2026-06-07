Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz ayı maaş zammı için enflasyon farkı netleşiyor

Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Emekliler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 16,6 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin dört aylık farkı 5,04 oldu.