Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz ayı maaş zammı için enflasyon farkı netleşiyor
Temmuz ayı memur ve emekli zammına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,71 olarak açıklamasının ardından, yılın ilk beş ayına ilişkin zam hesabı büyük ölçüde netleşti. Açıklanan verilerle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş artışlarına yönelik hesaplamalar yeniden güncellendi. Peki, Temmuz 2026 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...
Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.
Bu verinin eklenmesiyle birlikte yılın ilk beş ayına ait enflasyon farkı büyük ölçüde şekillendi. Peki, oluşan enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşlarında tahmini artış ne kadar olacak? İşte Temmuz zammına ilişkin son hesaplamalar.
Emekliler yüzde 16.6 oranında zammı garantiledi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin beşinci kritik veri belli oldu. 5 aylık süreçte emekliler şimdiden yüzde 16,6 oranında zammı garantiledi.
Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Emekliler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 16,6 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin dört aylık farkı 5,04 oldu.