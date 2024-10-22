Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? İşte ekonomistlerin tahminleri ve maaş artış oranları

Hem memur hem de emekli maaşlarının artışında enflasyon büyük bir rol oynuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk ayında alacakları yüzde 6'lık zammın yanı sıra enflasyon farkı da elde edecekler.

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