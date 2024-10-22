Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? İşte ekonomistlerin tahminleri ve maaş artış oranları
Memur ve emekli maaş artışları için geri sayım başladı. Üç aylık enflasyon verilerine dayanarak, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8.92 oranında zammı şimdiden güvence altına aldı. Ancak memurlar ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı belirlenmedi. Kesin rakamlar, ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), AA Finans ve Reuters anketlerine dayanan enflasyon tahminleri ve memur ile emekli maaş artış oranları.
2025 yılına yaklaşırken emekli ve memur maaşlarına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca kişi ocak ayında alacakları zammı sabırsızlıkla beklerken, dikkatler enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
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Hem memur hem de emekli maaşlarının artışında enflasyon büyük bir rol oynuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk ayında alacakları yüzde 6'lık zammın yanı sıra enflasyon farkı da elde edecekler.
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Enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 gerçekleşirken 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8.92 oranında zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklileri ise henüz enflasyon farkı kazanamadı.
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İŞTE AA, TCMB, REUTERS'İN ZAM TAHMİNİ
Net zam oranı ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. Ancak ekonomistlerle yapılan anketler memur ve emekli zammına ilişkin önemli ipuçları veriyor. İşte TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Anketi, Reuters Anketi'ne göre enflasyon tahminleri ve maaş zam oranları:
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