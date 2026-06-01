Memur ve emekli temmuz zammı ne olacak? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, ocak–şubat–mart–nisan aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte büyük ölçüde netleşmeye başladı. Bu veriler, Temmuz döneminde maaşlara yansıyacak artışın genel çerçevesini ortaya koydu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2026 emekli maaş zammı için kritik değerlendirmelerde bulunurken son kulis bilgilerini aktardı.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2026 döneminde emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. TÜİK'in 5 Haziran’da açıklayacağı mayıs ayı enflasyonu öncesinde mevcut verileri analiz eden Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Karakaş, enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak artışların da büyük ölçüde belli olacağını belirtirken, özellikle milyonlarca emeklinin ve memurun gözünü açıklanacak resmi rakamlara çevirdiğini ifade etti.
Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz 2026 emekli maaş zammının netleşmesine kısa bir süre kaldığı, 3 Haziran’da açıklanacak Mayıs enflasyonu ve 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran verisiyle birlikte tablo büyük ölçüde netlik kazanacak
İLK 4 AYIN ORANLARI KESİNLEŞTİ
TÜİK tarafından ilan edilen resmî veriler, Nisan 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kümülatif artış rotasını kesin olarak çizmiştir. Mevcut resmî veriler, enflasyonun son 4 aylık seyir defterini ve emeklinin yasal hakkı hâline gelen güncel birikimli oranı açıkça ortaya koymaktadır.