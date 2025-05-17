Memur ve emekli zammı için ipucu TCMB anketinden çıktı: İşte temmuzda milyonları bekleyen zam oranı
Milyonlarca memur ve emekli, temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,36 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6.95 oranında zammı şimdiden garantiledi. 16 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Anketin yayınlanmasının ardından memur ve emekli zammı için kritik bir ipucu geldi. Milyonlar temmuzda ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi 16 Mayıs'ta açıklandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,98'den yüzde 30,35'a yükseldi. 66 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. TCMB'nin anketine göre, memur ve emeklinin temmuz zammını hesaplandı.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE?
TÜFE ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta 2.46, nisanda yüzde 3 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre; 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 oldu.