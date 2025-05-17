Memur ve emekli zammı için ipucu TCMB anketinden çıktı: İşte temmuzda milyonları bekleyen zam oranı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.