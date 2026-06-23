Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon verisi öncesi iki senaryo masada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verileriyle masadaki en net 2 zam senaryosu şekillenirken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için de TBMM çatısı altında yasal düzenleme hazırlıklarına başlandı.