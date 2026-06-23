Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon verisi öncesi iki senaryo masada
Emekli ve memur maaşlarında Temmuz 2026 zammı için geri sayım hızlanırken, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesi Merkez Bankası ve FKB anketleri üzerinden iki farklı zam senaryosu öne çıktı. TBMM’de taban aylık düzenlemesi hazırlıkları sürerken, yeni maaş hesaplamaları da gündemde yer alıyor.
Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz 2026 maaş zammı için TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyon verilerine odaklandı. Zam oranları bu veriyle kesinleşecek olurken, Ankara kulisleri ve ekonomi yönetiminde hareketlilik arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verileriyle masadaki en net 2 zam senaryosu şekillenirken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için de TBMM çatısı altında yasal düzenleme hazırlıklarına başlandı.
Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.60’lık maaş artışı şimdiden garanti altına alındı.