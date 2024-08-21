Memur ve emekli zammında 3'lü hesap: İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar
Memur ve emekliye zam hesabında Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi dikkat çekiyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ocak ayında memura ve emekliye zammın ne kadar olacağına dair bir rakam ortaya çıkmıştı. Peki piyasanın enflasyon beklentisine göre ocakta emekli ve memur zammı ne kadar olur? İşte merak edilen 3'lü hesap tablosu....
Merkez Bankası, memur ve emekli zammı hesaplamasında kullanılabilecek 3 veri yayımladı. Bunlar yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Bu 3 veriye göre yeni emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen o oranlar…
TCMB'NİN 3 VERİSİ İLE YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI
Merkez Bankası, memur ve emekli zammı için 3 önemli veri yayımladı: Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi.
Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininin üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentisinin ise yüzde 43.31 olduğu bildirildi.
Enflasyon oranı, memur ve emekli zammı için belirleyici olduğundan bu veriler dikkat çekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenirken, memur maaşı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Peki Merkez Bankası'nın ve piyasanın tahminlerine göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte o oranlar…
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN ARTTI
Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı yükseldi. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar…