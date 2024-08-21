Memur ve emekli zammında 3'lü hesap: İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için yeni rakamlar

Enflasyon oranı, memur ve emekli zammı için belirleyici olduğundan bu veriler dikkat çekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenirken, memur maaşı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Peki Merkez Bankası'nın ve piyasanın tahminlerine göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte o oranlar…