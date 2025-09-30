Memur ve emekli zammında kritik tarih! Gözler enflasyonda: İşte zam hesabında son tablo
Memur ve emekliler, eylül ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Temmuz ve ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak zammına dair iki kritik gösterge ortaya çıktı. İşte memur ve emeklilerin 2026 ocak zammı hesaplamalarındaki son durum ve öngörüler…
Memur ve emekliler, alacakları zam oranlarını belirleyecek enflasyon verilerini dikkatle izliyor. Dikkatler, cuma günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
CNBC-e anketine göre, eylülde TÜFE’nin yüzde 2,55 artması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), temmuz ve ağustos enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ocak ayında yapılacak zamlara dair iki önemli veri netleşmiş oldu.
Enflasyon farkı ne kadar?
Enflasyon yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 16,67 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,06 artış kaydetti. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 4,14 oldu.