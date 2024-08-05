Memur ve emekliler dikkat! Ocak zammı için ilk veri açıklandı
Temmuz ayı enflasyon verisi yüzde 3.32 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 3.23 zam anlamına geliyor. Memur ve memur emeklilerinin zam oranları enflasyon farkına göre belirleniyor.
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon oranı yüzde 3.23 olarak belirlendi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu orandan yararlanarak yüzde 3.23 zam alacak. Bu zam, memur ve emeklinin ocak 2025 maaşlarına yansıyacak.
MEMUR VE EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN VERİLER
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2025'in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa fark maaşlara yansıyacak.
ZAMLAR NASIL HESAPLANACAK?
Enflasyon verileri aylık olarak açıklanacak. Temmuz ayında yüzde 3.23 olan enflasyon oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 3.23 zam getiriyor.
Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri ile net zam oranı belirlenecek.