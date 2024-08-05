Memur ve emekliler dikkat! Ocak zammı için ilk veri açıklandı

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon oranı yüzde 3.23 olarak belirlendi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu orandan yararlanarak yüzde 3.23 zam alacak. Bu zam, memur ve emeklinin ocak 2025 maaşlarına yansıyacak.