Memur ve emekliler için kritik gün yarın: Maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Memur ve emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla yılın ilk 6 ayına ilişkin zam farkı belli olacak. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte olası zam oranı...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi yarın saat 10:00'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
Belirlenecek enflasyon ile memur, emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak.
EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Uzmanların zam tahmini nasıl?
İlk beş aylık enflasyon verisi yüzde 22,72 olarak kesinleşti. Haziran ayı enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre tahmini yüzde 2,52 oranında çıkması bekleniyor. Bu durumda ilk 6 aylık veri yüzde 25,81 civarında olacak.