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Memur ve emekliler için kritik gün yarın: Maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Memur ve emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla yılın ilk 6 ayına ilişkin zam farkı belli olacak. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte olası zam oranı...

Memur ve emekliler için kritik gün yarın: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi yarın saat 10:00'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

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Memur ve emekliler için kritik gün yarın: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 2

Belirlenecek enflasyon ile memur, emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak.

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Memur ve emekliler için kritik gün yarın: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 3

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Uzmanların zam tahmini nasıl?

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Memur ve emekliler için kritik gün yarın: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? - Sayfa 4

İlk beş aylık enflasyon verisi yüzde 22,72 olarak kesinleşti. Haziran ayı enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre tahmini yüzde 2,52 oranında çıkması bekleniyor. Bu durumda ilk 6 aylık veri yüzde 25,81 civarında olacak.

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