Memur ve emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
Emekli ve memur maaş zamları için gözler 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi, milyonların maaş artış oranını belirleyecek. Emekli ve memur zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi.
Ocak 2026'da memur maaşına etki eden enflasyon farkı yüzde 6,85 olurken buna yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendi. Böylelikle toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.
Bu hesaba göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi.