Memur ve emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar

Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi, milyonların maaş artış oranını belirleyecek. Emekli ve memur zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi.