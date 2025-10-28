Memur ve emeklilerin ocak zammında son durum! Milyonların gözü bu rakamlarda

Memur ve emekli maaşlarında gözler enflasyon verilerinde

Memur ve emekliler, maaş zam oranlarını etkileyecek ekim ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.