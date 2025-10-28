Memur ve emeklilerin ocak zammında son durum! Milyonların gözü bu rakamlarda
Milyonlarca memur ve emeli Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlenmiş durumda. Şimdiye kadar üç aylık veriler belli oldu. Ekim enflasyon rakamları ile zam tablosu biraz daha netleşecek. İşte memur ve emeklinin ocak zammı tablosunda son durum...
Memur ve emekli maaşlarında gözler enflasyon verilerinde
Memur ve emekliler, maaş zam oranlarını etkileyecek ekim ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.
Üç aylık veriler belli oldu
Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ocak ayında uygulanacak maaş artışlarına temel oluşturacak üç aylık veri kesinleşmiş oldu.
Ekim ayı verisi zam tablosunu şekillendirecek
Şimdi ise tüm dikkatler ekim ayı enflasyon oranına çevrildi. TÜİK’in 3 Kasım’da açıklayacağı verilerle birlikte, yılın ikinci yarısına ait dört aylık zam tablosu netlik kazanacak.