Memur ve emeklilerin zam oranı bugün belli oluyor: Ne kadar zam yapılacak? 3 uzmandan çarpıcı tahmin

REFAH PAYI İHTİMALİ MASADAN KALKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payı ile ilgili bir çalışma olmadığını söyledi. Önceki dönemlerde refah payı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından duyurulmuştu. O yüzden enflasyonu bekleyelim. Eğer bir sürpriz olur ve enflasyon çok düşük çıkarsa biraz daha fazla artış yapılabilir.