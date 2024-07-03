Memur ve emeklilerin zam oranı bugün belli oluyor: Ne kadar zam yapılacak? 3 uzmandan çarpıcı tahmin
Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı bugün belli oluyor. TÜİK, saat 10.00’da haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayacak, emekli ve memur zammı netleşecek. Peki memur ve emekliler ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı için tahminler ne? Konuyla ilgili 3 uzman isim tahminlerini paylaştı.
Milyonlarca memur ve emeklinin yılın ilk 6 ayına ilişkin alacakları zam farkı bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00’da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Peki beklenti ne? Memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konuyla ilgili 3 uzman isim beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıkladı.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Milyonlarca memur ve emekli haziran ayı enflasyon verisini bekliyor. Ocak-Mayıs ayları kümülatif enflasyon verisi yüzde 22.72 olarak açıklandı. Haziran ayı enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25-26 civarında olacak.
‘5 PUANLIK ERİME SÖZ KONUSU’
SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25’lik bir fark alacaklar. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 20 civarında zam alacaklar. Toplu sözleşme zammından kaynaklı 5 puanlık bir erime söz konusu.
REFAH PAYI İHTİMALİ MASADAN KALKTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payı ile ilgili bir çalışma olmadığını söyledi. Önceki dönemlerde refah payı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından duyurulmuştu. O yüzden enflasyonu bekleyelim. Eğer bir sürpriz olur ve enflasyon çok düşük çıkarsa biraz daha fazla artış yapılabilir.