Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamında: Ne kadar zam yapılacak? İşte son durum
Memur ve emeklilerin gözü eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ve ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin ocak zammına ilişkin geriye sadece iki veri geldi. Peki memur ve emekliye ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte son durum...
Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. CNBC-e'nin anketine göre, eylülde TÜFE'de yüzde 2,55 artış bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ocak zamlarına ilişkin iki veri netleşti.
