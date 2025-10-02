  1. Ekonomim
  4. Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamında: Ne kadar zam yapılacak? İşte son durum

Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamında: Ne kadar zam yapılacak? İşte son durum

Memur ve emeklilerin gözü eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ve ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin ocak zammına ilişkin geriye sadece iki veri geldi. Peki memur ve emekliye ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte son durum...

Memur ve emeklinin zam hesabında gözler enflasyon rakamlarına çevrildi.

Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. CNBC-e'nin anketine göre, eylülde TÜFE'de yüzde 2,55 artış bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ocak zamlarına ilişkin iki veri netleşti.

Enflasyon yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 16,67 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,06 artış gösterdi. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 4,14 oldu.

