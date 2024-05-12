Memur ve emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur- Sen'den açıklama geldi

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.