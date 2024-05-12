Memur ve emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur- Sen'den açıklama geldi
Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında. Merkez Bankası enflasyonun Mayıs ayında zirve noktasına çıkacağını açıklamıştı. Yıl sonu enflasyon tahminini ise son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak güncelledi. Peki bu durum memur ve emeklilerin Temmuz zammını nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası enflasyonun Mayıs ayında zirve noktasına çıkacağını açıklamıştı. Yıl sonu enflasyon tahminini ise son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak güncelledi. Bu güncelleme zammı nasıl etkileyecek?
Yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının altı ayın sonunda yüzde 10'u aşabileceğini belirtti.
"Asıl önemli olan enflasyonu kontrol altında tutmak"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte, memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını ifade etti. Ancak asıl önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu vurguladı.
Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.