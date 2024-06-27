  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü açıklanacak enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı netleşecek? Peki hangi memurun maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar...

Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak.

1 | 16
Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar - Sayfa 2

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk 5 ayında zam oranının belirleyicisi olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 22.72 oranında artmıştı.

2 | 16
Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar - Sayfa 3

EMEKLİYE YÜZDE 25.81 ZAM

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon yüzde 2.52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek.

3 | 16
Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar - Sayfa 4

Finansal kurumlar Birliği'nin anketine göre ise Haziran'da enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.

4 | 16