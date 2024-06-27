Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Finansal kurumlar Birliği'nin anketine göre ise Haziran'da enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.