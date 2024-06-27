Memur ve emeklinin zam oranında gözler o tarihte: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü açıklanacak enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı netleşecek? Peki hangi memurun maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk 5 ayında zam oranının belirleyicisi olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 22.72 oranında artmıştı.
EMEKLİYE YÜZDE 25.81 ZAM
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon yüzde 2.52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek.
Finansal kurumlar Birliği'nin anketine göre ise Haziran'da enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.