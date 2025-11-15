Memur ve emekliye ocakta ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını 14 Kasım'da açıkladı. Ankete göre, ekimde yüzde 31,77 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,30'a çıktı. 68 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette kasım ve aralık ayı enflasyon tahminlerine de yer verildi. Peki Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?