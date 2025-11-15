Memur ve emekliye ocakta ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,25 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16.55 oranında zammı şimdiden garantiledi. 14 Kasım'da Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım ve aralık ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Böylece memur ve emekli zammı için ipucu da geldi. Memur ve emekliye ocakta ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını 14 Kasım'da açıkladı. Ankete göre, ekimde yüzde 31,77 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,30'a çıktı. 68 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette kasım ve aralık ayı enflasyon tahminlerine de yer verildi. Peki Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin zam oranı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 gelmişti. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 10,25 oldu.