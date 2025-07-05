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  4. Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber

Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur zammında beklentiler ve gerçekleşenleri yazdı.

Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber - Sayfa 1

"TÜİK’in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte tüm emekli ve memurların mer’i mevzuata göre maaşlarına yapılacak güncelleme netleşti" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında 'Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

İşte Karakaş'ın milyonları ilgilendiren o yazısı:

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Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber - Sayfa 2

"Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin çok altında açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyonu yine beklentilerin altında kaldı.

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Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber - Sayfa 3

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına en az %16 en fazla %17 oranında bir güncellemenin söz konusu olacağını ve beklentimin ortalama %16,5 civarında olduğunu söylemiştim.

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Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber - Sayfa 4

Maalesef rakamlar ortaya çıktı ve mezkûr emeklilere %16,67 oranında güncelleme yapılacak.

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