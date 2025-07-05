Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı'ndan milyonları üzecek haber
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur zammında beklentiler ve gerçekleşenleri yazdı.
"TÜİK’in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte tüm emekli ve memurların mer’i mevzuata göre maaşlarına yapılacak güncelleme netleşti" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında 'Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.
İşte Karakaş'ın milyonları ilgilendiren o yazısı:
"Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin çok altında açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyonu yine beklentilerin altında kaldı.
Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına en az %16 en fazla %17 oranında bir güncellemenin söz konusu olacağını ve beklentimin ortalama %16,5 civarında olduğunu söylemiştim.