Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı açıkladı: İşte yeni maaş hesaplaması

Temmuz ayında alınan zamların ardından memur, memur emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü ocak ayına çevirdi. Kamu toplu iş sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklileri ocak ayında %11'lik artış hakkına sahip. Ancak asıl merak konusu, bu orana enflasyon farkının nasıl ekleneceği ve nihai zammın ne olacağı.