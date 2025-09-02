Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı açıkladı: İşte yeni maaş hesaplaması
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak maaş artışı gündemdeki yerini korurken, SGK Uzmanı Murat Göktaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. 8. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yapılacak zammın oranı merakla beklenirken, Göktaş, seyyanen zamma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Temmuz ayında alınan zamların ardından memur, memur emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü ocak ayına çevirdi. Kamu toplu iş sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklileri ocak ayında %11'lik artış hakkına sahip. Ancak asıl merak konusu, bu orana enflasyon farkının nasıl ekleneceği ve nihai zammın ne olacağı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise temmuzda altı aylık enflasyon farkına göre %15,75 oranında zam almıştı. Yeni yılda bu kesim için zam oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek. Milyonlarca kişi, ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışın hesabını şimdiden yapmaya başladı.
Enflasyonist ortamda maaş artışları, vatandaşların alım gücünü korumak için kritik önem taşırken, ocak zammının nasıl hesaplanacağına dair net formül bekleyişi sürüyor.