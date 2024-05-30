Memur ve emekliye Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Peki Temmuz'da emekli ve memura ne kadar zam yapılacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranlarını hesapladı, "Başka bir alternatif yok" dedi.
Enflasyon ve durmadan artan hayat pahalılığı karşısında aylıkları her geçen gün daha da eriyen emeklilerin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranlarını hesapladı.
Özgür Erdursun, şunları söyledi:
"Şimdi emekli aylıklarına yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur'a ise yüzde 25-26 oranında bir artış yapılacak. Bu oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı temel alınarak belirlenecek. Memurlar, toplu sözleşmeyle peşinen yüzde 15'lik bir artış aldıkları için bu oran çıkartılacak ve ikinci 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 buna ilave edilecek. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur'a yapılan artışların 5 puan düşüğü memur ve memur emeklilerine verilecek.
ASIL SÜREÇ O GÜN BAŞLAYACAK
3 Temmuz'da son 6 aylık enflasyon açıklandığında tüm televizyon kanalları 'Evet, enflasyon açıklandı, işçiye, memura, emekliye şu oranda zam yapılacak' diyecek. Ancak asıl süreç o gün başlayacak. 3 Temmuz ile 20 Temmuz arasında hükümetin ne vereceğini tam anlamıyla öğreneceğiz.