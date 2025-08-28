  1. Ekonomim
Memur ve işçi emeklisi arasında zam farkı: Yılda bir maaşlık kayıp

23 bin lira maaş alan bir memur emeklisinin aylığı yılbaşında 27.927 liraya yükselirken, aynı maaşı alan işçi emeklisinin aylığı 25.530 lirada kalacak. Bu fark nedeniyle işçi emeklilerinin yıllık kaybı hesaplara yasıyacak.

Türkiye'deki emeklilik sisteminde, farklı statülerdeki emeklilere uygulanan zam formülleri, her yıl sonunda devasa bir gelir adaletsizliğine yol açıyor. 

Mevcut hesaplamalara göre, enflasyonda büyük bir sapma olmazsa;

- Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, enflasyon ve memur maaş artışının ortalaması alınarak hesaplanan %21.5 civarında bir zam alacak.

- Buna karşılık, sayıları 14.2 milyonu bulan işçi, esnaf ve bağkurlu emekli ise maaşına sadece TÜFE (enflasyon) oranında, yani yaklaşık %11 zam yapılacak.

Bu iki farklı oran, aynı maaşı alan emeklilerin gelirleri arasında aylık bazda uçurum oluşmasına neden oluyor. Örneğin;

- Maaşı 23 bin lira olan bir memur emeklisi, yeni yılda aylığını 27.927 liraya çıkaracak.

- Aynı miktarda maaş alan bir işçi emeklisi ise maaşında yalnızca 25.530 lira alabilecek.

Bu, işçi emeklisi lehine görünen 2.530 liralık artışın aslında bir kazanç değil, bir kayıp olduğu anlamına geliyor. Sözcü'nün haberine göre  memur emeklisinin alacağı zamla aralarında aylık 2.397 liralık bir fark oluşacak.

