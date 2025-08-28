Memur ve işçi emeklisi arasında zam farkı: Yılda bir maaşlık kayıp

Mevcut hesaplamalara göre, enflasyonda büyük bir sapma olmazsa;

- Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, enflasyon ve memur maaş artışının ortalaması alınarak hesaplanan %21.5 civarında bir zam alacak.

- Buna karşılık, sayıları 14.2 milyonu bulan işçi, esnaf ve bağkurlu emekli ise maaşına sadece TÜFE (enflasyon) oranında, yani yaklaşık %11 zam yapılacak.