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  4. Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ne kadar zam alacağını açıkladı.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi - Sayfa 1

Yeni yıla girilirken milyonlarca emekli, 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zamlarını merakla bekliyor.

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Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi - Sayfa 2

Ocak ve temmuz dönemleri olmak üzere yılda 2 kere zam yapılan memur ve memur emeklisi maaşlarında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi - Sayfa 3

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,58 oldu.

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Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi - Sayfa 4

Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

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