Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi

Ocak ve temmuz dönemleri olmak üzere yılda 2 kere zam yapılan memur ve memur emeklisi maaşlarında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.