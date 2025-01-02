Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Uzmanı oran verdi
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ne kadar zam alacağını açıkladı.
Yeni yıla girilirken milyonlarca emekli, 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zamlarını merakla bekliyor.
Ocak ve temmuz dönemleri olmak üzere yılda 2 kere zam yapılan memur ve memur emeklisi maaşlarında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,58 oldu.