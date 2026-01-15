Memur ve memur emeklilerinin zam farkları hangi tarihte yatırılacak? İşte ödeme takvimi

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme artışına ilave olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı hesaplandı ve toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Ayrıca bu yıl maaşlara 1.000 TL seyyanen ekleme yapılması kararlaştırıldı.