Memur ve memur emeklilerinin zam farkları hangi tarihte yatırılacak? İşte ödeme takvimi
5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı resmen belli oldu. Kamu çalışanlarına uygulanacak yüzde 18,6 oranındaki zam ve buna ek olarak verilecek 1.000 TL'lik seyyanen artışın hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merak ediliyor. Zamlı maaşlar için geri sayım sürerken, yeni tutarların ödenmeye başlanacağı tarih de netleşiyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi çeşitli meslek gruplarında maaşlar ne kadar oldu? Memur ve memur emeklilerinin zam farkları hangi tarihte yatırılacak? İşte tüm detaylar…
Memurlar ile memur emeklilerinin merakla beklediği yeni yıl zammı netleşti. Zam oranlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme artışına ilave olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı hesaplandı ve toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Ayrıca bu yıl maaşlara 1.000 TL seyyanen ekleme yapılması kararlaştırıldı.
Toplam enflasyon: %12,19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam oranı: %18,60