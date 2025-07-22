Memur ve memur emeklisinin fark ödemesi ne zaman hesaplarına yatacak?
Memur ve memur emeklileri, maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisine temmuzda yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri aldıkları bu zammın ardından 1 Temmuz - 14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkını henüz almadı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) memur ve memur emeklilerine ödenecek maaş farkına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Emekli Sandığı'ndan aylık alan memur emeklileri ve görevdeki memurlar, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor.
OCAK AYINDAKİ FARKLAR NE ZAMAN YATTI?
Ocak 2025'teki zamların ardından maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. NTV'de yer alan habere göre genel olarak zam yapılan ayın 20'si ve sonrasında maaş farkları hesaplara geçiyor. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçmişti.