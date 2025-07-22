Memur ve memur emeklisinin fark ödemesi ne zaman hesaplarına yatacak?

OCAK AYINDAKİ FARKLAR NE ZAMAN YATTI?

Ocak 2025'teki zamların ardından maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. NTV'de yer alan habere göre genel olarak zam yapılan ayın 20'si ve sonrasında maaş farkları hesaplara geçiyor. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçmişti.