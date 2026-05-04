Memur ve memur emeklisi için zam oranları netleşti: İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu
TÜİK’in nisan enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emekliler 4 aylık enflasyon farkını merak etmeye başladı. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti. TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon farkının ardından polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi birçok meslek grubunun yeni maaş tutarları da netleşmeye başladı. İşte meslek meslek zamlı maaşlar..
Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkının ikinci verisi de netleşmiş oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine yükseldi. Bu veriler, emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranının hesaplanmasında temel gösterge olarak değerlendiriliyor.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, nisan ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 14,62 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı 6.07 oldu.
NET RAKAM HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK
Zam oranının nihai halini alması için önümüzdeki iki aylık sürecin verileri bekleniyor. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.