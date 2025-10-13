Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Ankara'dan seyyanen zam kulisi: İsa Karakaş rakam verdi

Karakaş, Temmuz 2025’te maaşlara yapılan yüzde 15,57’lik zammın yine enflasyonun altında kaldığını vurguladı. Son üç dönemdeki artışların da (%5,42 – Temmuz 2024, %4,21 – Ocak 2025, %1,10 – Temmuz 2025) aynı tabloyu ortaya koyduğunu belirten Karakaş, toplu sözleşme zamlarının memur emeklilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Uzman, 2026 Ocak döneminde bu döngünün kırılabileceğine dair umut verici bir mesaj da paylaştı.