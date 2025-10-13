Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Ankara'dan seyyanen zam kulisi: İsa Karakaş rakam verdi
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı hesaplamaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kamuoyunun büyük kısmı tarafından merak edilen memur ve memur emeklisi maaş zam oranlarını mevcut veriler ışığında hesapladı. Peki, yılbaşında memur ve memur emeklileri güncellenecek yeni maaşlarıyla rahat bir nefes alacak mı?
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kamuoyunda merakla beklenen memur ve memur emeklisi maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan “Memur ve emeklisinin maaş zammında umut ışığı var mı?” başlıklı köşe yazısında, mevcut ekonomik veriler doğrultusunda zam oranlarına dair dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını değerlendirdiği yazısında, mevcut emekli maaşlarının hâlâ Emekli Sandığı Kanunu’na göre hesaplandığını hatırlattı. Karakaş, yeni sistemdeki çalışanların 25 yıllık hizmet şartı nedeniyle 2033’ten önce emekli olamayacağını belirterek, analizini mevcut (eski usul) memur emeklileri üzerinden yaptığını ifade etti.
Karakaş, Temmuz 2025’te maaşlara yapılan yüzde 15,57’lik zammın yine enflasyonun altında kaldığını vurguladı. Son üç dönemdeki artışların da (%5,42 – Temmuz 2024, %4,21 – Ocak 2025, %1,10 – Temmuz 2025) aynı tabloyu ortaya koyduğunu belirten Karakaş, toplu sözleşme zamlarının memur emeklilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Uzman, 2026 Ocak döneminde bu döngünün kırılabileceğine dair umut verici bir mesaj da paylaştı.