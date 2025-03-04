Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak: İkinci veri belli oldu! İşte zamlı maaşlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı için ikinci veri de ortaya çıktı.
Bu yılın başında maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılan memurlar ve memur emeklileri, temmuz ayında yeni bir zam daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı gereği, maaşlara yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Ayrıca yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı fark olarak yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk iki ayındaki toplam enflasyon yüzde 7,42'ye ulaştı.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, memurların enflasyon farkı alabilmesi için ilk altı aylık enflasyonun yüzde 6'yı geçmesi gerekiyor. Bu eşik sadece iki ayda aşılmış oldu.
Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyon farkı yüzde 1,34'e ulaştı. Buna temmuz ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklenince toplam zam oranı şimdiden yüzde 6,41 seviyesine çıktı. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.