Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak: İkinci veri belli oldu! İşte zamlı maaşlar

Bu yılın başında maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılan memurlar ve memur emeklileri, temmuz ayında yeni bir zam daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı gereği, maaşlara yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Ayrıca yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı fark olarak yansıtılacak.