Memur ve memur emeklisinde 3 senaryo! Enflasyon farkı eklenince memur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Toplu Sözleşme zammı belli oldu

Hakem Heyeti memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zammını netleştirdi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 1000 TL taban aylığı artışı yapılacak.