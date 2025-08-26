Memur ve memur emeklisinde 3 senaryo! Enflasyon farkı eklenince memur maaşları ne kadar olacak?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zammını netleştirdi. Memurun toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı da eklenince net maaşlar ortaya çıkacak. Enflasyonda gerçekleşebilecek 3 senaryo ele alındı ve memur maaşlarında tahminler ortaya çıktı. Peki, Hangi memur ne kadar alacak? İşte memurun zam olasılıkları ve maaşları
Memur ve memur emeklilerinin Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde uzlaşma sağlanamaması zam sürecini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu taşımıştı.
Memur ve memur emeklilerinin Toplu Sözleşme zammı belli oldu
Hakem Heyeti memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zammını netleştirdi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 1000 TL taban aylığı artışı yapılacak.
Memurun sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek
Memur ve memur emeklisi, Toplu Sözleşme zammına ek enflasyon farkı alıyor. Yılda 2 kez enflasyon farkı memur maaşına yansıtılıyor.