Memur ve memur emeklisinin 15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zam alacak. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan doğan enflasyon farkının ödenmesi gerekiyor. Peki Memur ve memur emeklisinin 15 günlük maaş farkları ne zaman hespalara yatacak? İşte detaylar..
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 oranındaki zam sonrası enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.
15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için memur ve memur emeklisine Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekebiliyorlar.