Memur ve memur emeklisinin zammı ne zaman açıklanacak? Son karar Hakem Heyeti’nde
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027'deki zam oranı için 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. Memur-Sen’in başvurmamasının ardından kamu işvereni Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Peki, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Memur ve memur emeklisinin zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
6.5 milyon memur ve memur emeklisinin zammı için hükümet ve yetkili sendikaların bir araya geldiği 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinden ortak bir karar çıkmadı.
Görüşmeler sona erdi
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci 19 Ağustos'ta sona erdi.
11 hizmet kolunda anlaşma sağlanabildi
Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.