  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları

Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları

6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin %10 maaş artışı + %6 refah payı (toplam %16) teklifine karşılık, Memur-Sen sendikası %88 zam talebinde bulundu. Uzmanlar, yüksek enflasyon ortamında memur maaş artışlarının belirlenmesinde TÜİK ve hükümetin enflasyon tahminlerinin kritik rol oynayacağını vurguluyor. Enflasyon tahminleri memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları - Sayfa 1

Türkiye'de 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 

1 | 12
Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları - Sayfa 2

2026-2027 yıllarını kapsayan ve 31 Ağustos'a kadar sonuçlandırılması beklenen görüşmelerde;

- Hükümetin ilk teklifi masada

- Sendikaların beklentileri değerlendiriliyor

- Maaş artışları ve sosyal haklar gündemde

- Enflasyon verileri zam oranlarını belirlemede kritik rol oynayacak

2 | 12
Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları - Sayfa 3

Sürecin hem memurların alım gücünü hem de kamu maliyesini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle tarafların uzlaşması büyük önem taşıyor.

3 | 12
Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları - Sayfa 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti adına ilk teklifi geçtiğimiz hafta Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a iletti. Hükümetin önerdiği zam oranları şu şekilde:

4 | 12