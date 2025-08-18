Memur zamlarında enflasyon faktörü: İşte masadaki tahminler ve memur ile emeklinin maaş artışları
6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin %10 maaş artışı + %6 refah payı (toplam %16) teklifine karşılık, Memur-Sen sendikası %88 zam talebinde bulundu. Uzmanlar, yüksek enflasyon ortamında memur maaş artışlarının belirlenmesinde TÜİK ve hükümetin enflasyon tahminlerinin kritik rol oynayacağını vurguluyor. Enflasyon tahminleri memur maaşlarına nasıl yansıyacak?
Türkiye'de 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
2026-2027 yıllarını kapsayan ve 31 Ağustos'a kadar sonuçlandırılması beklenen görüşmelerde;
- Hükümetin ilk teklifi masada
- Sendikaların beklentileri değerlendiriliyor
- Maaş artışları ve sosyal haklar gündemde
- Enflasyon verileri zam oranlarını belirlemede kritik rol oynayacak
Sürecin hem memurların alım gücünü hem de kamu maliyesini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle tarafların uzlaşması büyük önem taşıyor.