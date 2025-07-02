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  4. Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu

Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriye göre de memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşecek. Memur zammı için 3 farklı oran konuşuluyor. Peki kim, ne kadar zam alacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte üç farklı enflasyon tahmini, üç farklı zam senaryosu ve mesleklere göre yeni zamlı maaş tablosu...

Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu - Sayfa 1

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 3 Temmuz Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk altı aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu - Sayfa 2

Bu yılın ilk altı ayına ait enflasyon oranının yüzde 6'yı aşan kısmı ise memur ve emeklilere enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamla birleştirilecek ve temmuz zammı belli olacak.

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Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu - Sayfa 3

Kulislerde tahmin edilen üç ayrı enflasyon oranına göre üç ayrı zam formülü gündeme geldi. İşte üç farklı enflasyon tahmini, üç farklı zam senaryosu...

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Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu - Sayfa 4

Formül 1: AA Finans Anketi

Haziran tahmini: %1,53
6 aylık enflasyon: %16,85
Zam oranı: %15,75
En düşük memur maaşı: 50.612 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 22.707 TL

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