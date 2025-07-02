Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu

Bu yılın ilk altı ayına ait enflasyon oranının yüzde 6'yı aşan kısmı ise memur ve emeklilere enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamla birleştirilecek ve temmuz zammı belli olacak.