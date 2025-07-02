Memur zammı için senaryolar: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriye göre de memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşecek. Memur zammı için 3 farklı oran konuşuluyor. Peki kim, ne kadar zam alacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte üç farklı enflasyon tahmini, üç farklı zam senaryosu ve mesleklere göre yeni zamlı maaş tablosu...
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 3 Temmuz Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk altı aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.
Bu yılın ilk altı ayına ait enflasyon oranının yüzde 6'yı aşan kısmı ise memur ve emeklilere enflasyon farkı olarak yansıtılacak.
Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamla birleştirilecek ve temmuz zammı belli olacak.
Kulislerde tahmin edilen üç ayrı enflasyon oranına göre üç ayrı zam formülü gündeme geldi. İşte üç farklı enflasyon tahmini, üç farklı zam senaryosu...