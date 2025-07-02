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  4. Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler

Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler

Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in yarın açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle, maaşlardan kıdem tazminatına ve bedelli askerlik ücretine kadar birçok kalemde yeni rakamlar netleşecek. Tahmini zam oranları ve değişecek ödemeler...

Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler - Sayfa 1

TÜİK’in 3 Temmuz’da  açıklayacağı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarını, kıdem tazminatı tavanını ve bedelli askerlik ücretlerini de değiştirecek. İşte enflasyon rakamlarının ardından değişecek ücretler ve tahmini yeni rakamlar...

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Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler - Sayfa 2

Gözler enflasyon verisinde

Haziran ayına yönelik enflasyon rakamları 3 Temmuz saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

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Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler - Sayfa 3

Memur ve emeklinin zammı belli olacak

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları netlik kazanacak.

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Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler - Sayfa 4

Memur zammı ödeme kalemlerini de değiştirecek

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte birçok sosyal yardım ve ödeme kalemi de değişecek.

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