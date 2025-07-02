Memur zammı ödemeleri değiştiriyor! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe etkilenecek kalemler
Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in yarın açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle, maaşlardan kıdem tazminatına ve bedelli askerlik ücretine kadar birçok kalemde yeni rakamlar netleşecek. Tahmini zam oranları ve değişecek ödemeler...
TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarını, kıdem tazminatı tavanını ve bedelli askerlik ücretlerini de değiştirecek. İşte enflasyon rakamlarının ardından değişecek ücretler ve tahmini yeni rakamlar...
Gözler enflasyon verisinde
Haziran ayına yönelik enflasyon rakamları 3 Temmuz saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Memur ve emeklinin zammı belli olacak
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları netlik kazanacak.