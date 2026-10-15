Memur zammında 2027 hesabı: Polis, öğretmen ve doktor için yeni zam tahmini
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş zammına çevrildi. Kamu çalışanları, toplu sözleşme kapsamında öngörülen yüzde 5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkı da alacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda zam oranına ilişkin farklı senaryolar hesaplanıyor. Peki, ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen ve doktor maaşları hangi seviyeye yükselecek? İşte olası zam oranları ve maaş hesaplamaları...
Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar devam ediyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkına odaklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise yeni maaşlara ilişkin olası artışlara ışık tutuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 arttı. Böylece 2026'nın temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor. İlk üç aylık verilerin ardından gözler ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.