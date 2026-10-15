Memur zammında 2027 hesabı: Polis, öğretmen ve doktor için yeni zam tahmini

Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar devam ediyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkına odaklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise yeni maaşlara ilişkin olası artışlara ışık tutuyor.