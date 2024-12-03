Memur zammında gözler toplu sözleşme görüşmelerinde: Yasa değişikliği gündemde!
Memur zammı oranlarının açıklanması heyecanla beklenirken, Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için hazırlıklarını şimdiden başlattı. Geçtiğimiz süreçte Hakem Heyeti, hükümet ile zorlu bir pazarlık sonrası zam oranlarını belirlemişti. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artışlarının gerisinde kalacağı öngörülen memur zamlarıyla ilgili toplu sözleşme oranlarının yeniden düzenlenmesi için yasa değişikliği önerisi gündeme getirildi.
Bu yılın ikinci yarısında memur maaşı artışlarının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarından yaklaşık 5 puan düşük kalmasına neden olan 7. Dönem Toplu Sözleşme oranları, milyonlarca memurun tepkisine yol açtı. Her iki yılda bir Hakem Heyeti tarafından belirlenen oranlar, 2025 yılının Ağustos ayında yeniden masaya yatırılacak. Geçmiş dönemde oldukça çetin geçen toplu sözleşme görüşmelerini göz önünde bulunduran Memur-Sen, bu kez daha kararlı bir duruş sergileyerek güçlü bir pazarlık yapmayı hedefliyor.
"YASANIN GÜNCELLENMESİ GEREK"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sisteminin artık etkili bir şekilde işlemediğini ifade ederek, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Çorum Uygulama Oteli’nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yalçın, Türkiye’nin çalışma hayatında kapsamlı reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti ve şu hususlara dikkat çekti:
“2010 referandumuyla bu süreci toplu sözleşmeye dönüştürdük. Ancak o dönemde bazı kesimler bu değişime karşı çıktı. Buna rağmen toplu sözleşme hakkını kazandık. O zaman da uyardık: 'Bu yasayla birkaç defa toplu sözleşme yapılır ama sonra tıkanır.' Şimdi geldiğimiz noktada tam da bu gerçekleşti.”