Memur zammında gözler toplu sözleşme görüşmelerinde: Yasa değişikliği gündemde!

“2010 referandumuyla bu süreci toplu sözleşmeye dönüştürdük. Ancak o dönemde bazı kesimler bu değişime karşı çıktı. Buna rağmen toplu sözleşme hakkını kazandık. O zaman da uyardık: 'Bu yasayla birkaç defa toplu sözleşme yapılır ama sonra tıkanır.' Şimdi geldiğimiz noktada tam da bu gerçekleşti.”