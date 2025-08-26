Memur zammında kritik viraj! 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi: İşte öne çıkan kazanımlar
Kamu çalışanları ve emekliler için kritik toplu sözleşme görüşmelerinde nihai karar günü yaklaşıyor. Yaklaşık 6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren zam oranı ve sosyal haklarla ilgili belirleyici oturum bugün yapılacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün dördüncü kez toplanacak ve 27 Ağustos'taki son oturumda nihai kararını açıklayacak. Toplu sözleşme kapsamında sadece maaş artışları değil, aynı zamanda öğretmenler, sağlık çalışanları, zabıtalar ve din görevlileri de dahil olmak üzere geniş bir meslek grubu için ek mali ve sosyal haklar gündemde.
Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2 milyondan fazla emekli memurun merakla beklediği zam görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine konu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na intikal etmişti. Kurul, dünkü üçüncü oturumun ardından bugün nihai kararını duyuracak.
Memur zammına ilişkin nihai kararın 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar kesinleşmesi gerekiyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği bu karar, tüm taraflar için bağlayıcı olacak ve iki yıllık süre boyunca uygulanacak.
İŞTE ÖNE ÇIKAN KAZANIMLAR
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında öğretmenlerden sağlık çalışanlarına, zabıta ve din görevlilerinden AFAD personeline kadar birçok alanda yeni mali ve sosyal haklar da belirlendi. İşte öne çıkan kazanımlar: