Memur zammıyla bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı değişti
Memurun temmuz zammı belli oldu. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde de değişiklik oldu. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da zamlarla birlikte değişti. İşte yeni rakamlar...
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında ücretler yükseldi.
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı.
Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı.
KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TAVAN BELLİ OLDU
Kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.
Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 liradan 41 bin 827 liraya çıkacak.
Kıdem tazminatı tavanı, bir çalışanın alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor.