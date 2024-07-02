Memur zammıyla bunlar da değişecek: Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...
Memur ve emeklilerin gözü kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda... Haziran ayı tüketici fiyatları verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı netleşecek. Memur maaşına göre pek çok ödeme ve ücrette de artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük zamlı maaş ne kadar olacak? Hangi ücretlerde artış olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı enflasyon farkı belli oluyor. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklayacak, memur ve emeklilerin alacağı zam farkı belli olacak. Peki memur ve emekliler için beklenen zam oranı ne? Memur maaşlarının belli olmasıyla birlikte pek çok ödeme ve ücrette de artış olacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.
Peki memur maaşına beklenen zam oranına göre yeni dönemde ödemeler ne kadar artacak? En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisinin alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?
BEKLENEN ZAM ORANI NE?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi: “Mayıs ayı itibarıyla açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 22.72 olarak açıklandı. Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.81 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında maaş farkı alacaklar.
REFAH PAYI YOK AMA...
Bunun üzerine bir refah payı verilip verilmeyeceği ise soru işareti. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan refah payının gündemde olmadığını söyledi. Ancak en azından 4-5 puanlık bir refah payı artışı yapılması gerektiğini düşünüyoruz.