Memur zammıyla bunlar da değişecek: Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı enflasyon farkı belli oluyor. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklayacak, memur ve emeklilerin alacağı zam farkı belli olacak. Peki memur ve emekliler için beklenen zam oranı ne? Memur maaşlarının belli olmasıyla birlikte pek çok ödeme ve ücrette de artış olacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.