Memur zammıyla değişti: 65 yaş maaşı, kıdem tazminatı, dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte sadece memur ve emeklilerin alacağı maaşlarda artış olmadı. 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşları ile kıdem tazminatı tavanı da değişti. Peki 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamını 1.37 olarak açıklamasıyla birlikte gerçekleşen emekli ve memur zam oranları birçok ücret kalemi, maaş ve ödeneği de değiştirdi. 2025 yılının ilk altı ayındaki enflasyon doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 16.67 zam yapılması kesinleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 TL OLDU
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI? EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya çıktı.