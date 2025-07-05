Memur zammıyla değişti: 65 yaş maaşı, kıdem tazminatı, dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI? EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya çıktı.